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Samsun'da liselilerin kavgası kanlı bitti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 19:31 | Son Güncelleme

Samsun'da bir lise öğrencisi okul çıkışı tartıştığı genci bıçakla ağır yaraladı.

Samsun'da liselilerin kavgası kanlı bitti!

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki A.E.Y., okul çıkışı karşılaştığı M.C.A. (19) ile tartıştı. Tartışmanın üzerine lise öğrencisi A.E.Y.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan M.C.A. sağ ve sol karın boşluğundan yaralandı.

KAÇAN LİSE ÖĞRENCİSİ ARANIYOR

112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.C.A. ameliyata alındı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan lise öğrencisini yakalamaya çalışıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Samsun kavga lise

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