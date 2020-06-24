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Samsun’da ’maske takın’ diye uyaran polise bıçaklı saldırı girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 16:03 | Son Güncelleme

Samsun'da sokakta polis ekipleri ile maske takmaları için uyardığı iki kişi arasında gerginlik yaşandı. Bir kişi bıçak çekerek polislere saldırmaya çalıştı. Polis, iki kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Çitlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 Haziran’dan itibaren maske takma zorunluluğu getirildi.

Bugün Samsun’un en işlek caddesinde polis ekipleri maske takmayanlara uyarıda bulunurken, anne-oğul oldukları öğrenilen 2 kişi ile polisler arasında gerginlik yaşandı.

Polis memurları olay sırasında zor anlar yaşarken, annesiyle polise direnen gencin ise bıçak çekip polislere saldırdığı ileri sürüldü. Yoldan geçen bazı vatandaşlar da polislere yardım ederek olayların büyümesini önledi. Anne-oğul gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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