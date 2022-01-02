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Samsun’da minibüs takla attı! Yaralılar var

02.01.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da minibüs yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıktı. Takla atarak yol kenarında durabilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Samsun’da minibüs takla attı! Yaralılar var

Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Sakarlı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan D.P. idaresindeki minibüs, kavşak noktasında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak savruldu.

Savrulan minibüs takla atarak yol kenarında durabildi.

Olayın 112’ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ters dönmüş araçta bulunan sürücü D.P., Y.Y. ve H.Z. ekiplerin müdahalesi sonucu araçtan çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun
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