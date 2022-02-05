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Samsun'da Onur Anıtı'nda dev Atatürk posteri ile yürüyüş

05.02.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik düzenlenen saldırının ardından başlayan nöbet sürüyor. CHP Gençlik Kolları üyeleri, dev Atatürk posteri ile yürüyüş düzenledi. Etkinliğe Trabzon ve Giresun'dan gelen üyeler de destek verdi.

Samsun'da Onur Anıtı'nda dev Atatürk posteri ile yürüyüş

Samsun'da Atatürk anıtına 3 Şubat Perşembe günü düzenlenen saldırı sonrası başlayan nöbet devam ediyor. Çok sayıda vatandaşın katıldığı nöbette CHP Gençlik Kolları üyeleri, dev Atatürk posteri ile yürüyüş düzenledi.

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"BU TÜR ANITLARA DAHA ÖNCE DE SALDIRILAR OLDU"

Sloganlarla, şarkılarla toplanan kalabalık anıta yürüdü. Burada toplanan kalabalık adına açıklama yapan CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kemal Özgür Kahraman şu ifadeleri kullandı:

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"CHP gençlik örgütleri olarak, Samsun halkının onurlu duruşunun, iradesinin yanında dayanışmaya geldik. Samsun halkının yurtseverliğine, Atatürk'e olan sevgisine sevgi katmaya geldik. Bu tür anıtlara daha önce de saldırılar oldu.

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"YIKILMAK İSTENİLEN ANIT ŞANIYLA ŞEREFİYLE BURADADIR"

Yakılmak yıkılmak istendi. Ama bu milletin gönlünden Mustafa Kemal Atatürk sevgisini koparmayı başaramadılar. Bu milleti Atatürk'ün yolundan alıkoymayı başaramadılar. Yıkılmak istenen anıt, şanıyla şerefiyle buradadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik örgütleri de gericiliğin karşısında dimdik ayaktadır" (DHA)

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Samsun
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