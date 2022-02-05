Samsun'da Onur Anıtı'nda dev Atatürk posteri ile yürüyüş

Samsun'da Atatürk anıtına 3 Şubat Perşembe günü düzenlenen saldırı sonrası başlayan nöbet devam ediyor. Çok sayıda vatandaşın katıldığı nöbette CHP Gençlik Kolları üyeleri, dev Atatürk posteri ile yürüyüş düzenledi.

"BU TÜR ANITLARA DAHA ÖNCE DE SALDIRILAR OLDU"

Sloganlarla, şarkılarla toplanan kalabalık anıta yürüdü. Burada toplanan kalabalık adına açıklama yapan CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kemal Özgür Kahraman şu ifadeleri kullandı:

"CHP gençlik örgütleri olarak, Samsun halkının onurlu duruşunun, iradesinin yanında dayanışmaya geldik. Samsun halkının yurtseverliğine, Atatürk'e olan sevgisine sevgi katmaya geldik. Bu tür anıtlara daha önce de saldırılar oldu.

"YIKILMAK İSTENİLEN ANIT ŞANIYLA ŞEREFİYLE BURADADIR"

Yakılmak yıkılmak istendi. Ama bu milletin gönlünden Mustafa Kemal Atatürk sevgisini koparmayı başaramadılar. Bu milleti Atatürk'ün yolundan alıkoymayı başaramadılar. Yıkılmak istenen anıt, şanıyla şerefiyle buradadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik örgütleri de gericiliğin karşısında dimdik ayaktadır" (DHA)



