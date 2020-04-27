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Samsun'da pes dedirten olay! 1.5 milyonluk Ferrari'si olan kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2020 16:58 | Son Güncelleme

İhtiyaç sahibi aileler için dağıtılan bin liralık yardıma başvuranların sayısı artarken, Samsun'da dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sırasında 1.5 milyon lira değerinde Ferrari marka lüks spor otomobili olan bir kişinin de yardım parası için e-devlet üzerinden başvuruda bulunduğu anlaşıldı. Başvuruyu yapan kişinin ismi açıklanmadı.

Samsun'da pes dedirten olay! 1.5 milyonluk Ferrari'si olan kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

Koronavirüs salgının ardından işini kaybeden ve zor durumda olan vatandaşlara, 1000 liralık destek ödemesi verilmeye başlandı. İlkadım Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, yapılan başvuruların değerlendirdiği komisyon oluşturdu. Bir haftada 10 binin üzerinde başvuruyu inceleyen komisyon, yardım isteyen vatandaşların mal varlığı ve gelir durumunu araştırdı. E-devlet üzerinden yapıldığı öğrenilen bir başvuruda ise, üzerine kayıtlı 1.5 milyon TL değerinde Ferrari marka lüks spor otomobil bulunan bir kişinin de bin TL yardım talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

İL MÜDÜRÜ AÇIKLADI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı İlkadım Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Esat Bayrakçı, 1000 liralık yardım başvuruları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bayrakçı, ''Milyonluk araçları olanlar arasında da başvuranlar oldu. Arsası, dükkanı ve evi olanlar da başvuru yaptı. Mükerrer başvurular eleniyor ve elendikten sonra başvuru sayısının yarısı gidiyor. Geri kalan başvurular tekrar inceleniyor. Belirlenen şartları sağlamayanlar, yani imkanı olanlar, aracı olanlar, yüksek emekli maaşı olanlar, kamuda çalışanlar, mevcut bir işte çalışanlar eleniyor. Tüm bu işlemlerden sonra bir liste hazırlanıyor. Bu liste başvuru sayının yaklaşık altıda biri oluyor” dedi.

FERRARİ SAHİBİ İŞ İNSANI: BENİM ARACIMLA İLGİSİ YOK

Samsun’da başvuru sahibinin kimliği saklanırken, kentte aynı marka spor otomobili bulunan iş insanı Yunus Emre Çelik, açıklama yaptı. Gündeme gelen spor marka otomobilin kendisine aitmiş gibi gösterilmeye çalışıldığını belirten Çelik, ''Benim aracımla bahsi geçen aracın en ufak bir bağlantısı yok. Sadece renk ve markaları aynı. Bu konunun gündeme gelmesinin ardından çok sayıda telefon aldım ayrıca ‘haberdeki araç Yunus Emre Çelik’in aracı’ şeklinde sosyal medyada yorumlar oldu. Bu durum tamamen asılsızdır. Bu aracın ruhsatı benim üzerime kayıtlı, hatta modeli de bahsi geçen araçtan farklıdır. Böyle bir süreçte bu tarz bir konuyla gündeme gelmek hiç hoş değil, insanlar ekmeğinin peşinde koşarken benim araba tartışmalarına dahilmiş gibi gösterilmenden dolayı rahatsızım'' diye konuştu. (DHA)

1.5 milyonluk Ferrari'si olan kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

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Anahtar Kelimeler:
Ferrari başvuru

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