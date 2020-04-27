Samsun'da pes dedirten olay! 1.5 milyonluk Ferrari'si olan kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

Koronavirüs salgının ardından işini kaybeden ve zor durumda olan vatandaşlara, 1000 liralık destek ödemesi verilmeye başlandı. İlkadım Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, yapılan başvuruların değerlendirdiği komisyon oluşturdu. Bir haftada 10 binin üzerinde başvuruyu inceleyen komisyon, yardım isteyen vatandaşların mal varlığı ve gelir durumunu araştırdı. E-devlet üzerinden yapıldığı öğrenilen bir başvuruda ise, üzerine kayıtlı 1.5 milyon TL değerinde Ferrari marka lüks spor otomobil bulunan bir kişinin de bin TL yardım talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

İL MÜDÜRÜ AÇIKLADI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı İlkadım Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Esat Bayrakçı, 1000 liralık yardım başvuruları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bayrakçı, ''Milyonluk araçları olanlar arasında da başvuranlar oldu. Arsası, dükkanı ve evi olanlar da başvuru yaptı. Mükerrer başvurular eleniyor ve elendikten sonra başvuru sayısının yarısı gidiyor. Geri kalan başvurular tekrar inceleniyor. Belirlenen şartları sağlamayanlar, yani imkanı olanlar, aracı olanlar, yüksek emekli maaşı olanlar, kamuda çalışanlar, mevcut bir işte çalışanlar eleniyor. Tüm bu işlemlerden sonra bir liste hazırlanıyor. Bu liste başvuru sayının yaklaşık altıda biri oluyor” dedi.