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  4. Samsun'da sağlıkçılara şiddet! Doktorun saçını çekip hemşireyi darp etti

Samsun'da sağlıkçılara şiddet! Doktorun saçını çekip hemşireyi darp etti

10.12.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un İlkadım ilçesinde dün dişini yaptırıp memnun kalmayan bir hasta, doktoru saçından çekerek darp etti. Araya girmeye çalışan hemşireye de saldıran hasta, hastaneden kaçarak uzaklaştı. Polis saldırganı evinde gözaltına aldı.

Samsun'da sağlıkçılara şiddet! Doktorun saçını çekip hemşireyi darp etti

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin Diş Polikliniğinde bugün meydana geldi.

DOKTORUN SAÇINI ÇEKİP DARP ETTİ

Edinilen bilgiye göre, dün hastanede diş hekimi Özlem Danacı’ya diş yaptıran hasta U.E. bugün polikliniğe giderek takılan dişinin olmadığını söyledi. Bu sırada hasta tedavi eden diş hekimi Özlem Danacı, elindeki hastanın tedavisini tamamlayıp kendisinin tedavisi ile ilgileneceğini söyledi. İddiaya göre, hasta U.E. diş hekimi Özlem Danacı’ya saldırıp saçını çekip kafasına ve omuzuna yumruk atı.

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EVİNDE YAKALANDI

Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen hemşire Ebru Bülbül’ü de darp eden saldırgan, oluşan kalabalıktan istifade ederek hastaneden kaçtı. Olay, polise haber verildi. Polis hasta kayıtlarından yola çıkarak saldırganın kimliğini tespit edip evinde yakaladı. U.E. İlyasköy Polis Merkezine teslim edilirken, darp sonucu yaralanan diş hekimi Özlem Danacı ve hemşire Ebru Bülbül Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Özlem Danacı’nın hastanenin beyin cerrahi servisine yatışı yapıldı.

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"YASALAR ÇIKMALI"

Türk Sağlık-Sen Samsun Şubesi Başkan Yardımcısı İrfan Halit Çelik darp edilen sağlıkçıların tedavi gördüğü hastaneye giderek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Yardımcısı Çelik, "Saldırıya uğrayan diş hekimi ve hemşire arkadaşımıza geçmiş olsun diyoruz. Sağlıkta şiddetin biran önce son bulması için ilgili yasaların çıkmasını ve sağlık çalışanlarına saldıranların yargı önünde gerekli cezaları almalarını istiyoruz. Bu saldırının takipçisi olacağız" dedi. (İHA)

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Samsun
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