Samsun'da sahilde görüntülendi! Bir anda denizden çıkan su samuru şaşırttı

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru Atakum sahilinde görüntülendi. Ürken ve suda yaşadığı için nadir görünen hayvanlar arasında yer alan su samurunun sahilde balık yediği görüldü.

Sahilde vakit geçiren vatandaşların görüntülediği su samuru denizden çıkışıyla bir anda şaşırttı. Vatandaşlar su samurunun yakaladığı balığı yediği anlara şahit oldu ve bu anları kaydetti. Kendisini görüntüleyenlere aldırış etmeyen su samuru, balık ziyafeti sonrası suya girip gözden kayboldu.

(İHA)

