Samsun'da saman yüklü kamyon alev alev yandı

Yangın, Samsun'un Canik ilçesi 100. Yıl Bulvarı Yüzme Havuzu önünde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ladik ilçesinden yüklediği 10 ton samanı kamyonu ile memleketi Ordu'nun Çaybaşı ilçesine götürmek için yola çıkan Musa Efil (62), Samsun'da çorba içmek için mola verip aracını yolun kenarına çekti.

Musa Efil lokantaya çorba içmeye gidince saman yüklü kamyonda yangın çıktı ve alevler bir anda aracı tamamen sardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede yangın mahalline gelerek alev alev yanan kamyona müdahale etti.

"PARAM DA YANDI"

İHA'nın haberine göre; satın aldığı samanın kendisine 5 bin 500 liraya mal olduğunu söyleyen Musa Efil, aracının da kaskosunun bulunmadığını belirterek, " Çorba içmeye gidince peşimden araçta yangın çıkmış. Beni telefonla arayıp yangını haber verdiler. Araçta battaniyeye sarılı bin lira da param vardı. Paramda yandı" dedi.

İtfaiye ekipleri aracı söndürme çalışması sırasında Musa Efil'in battaniyeye sarılı bin lira parasını kurtarmak için aracın yanan kuma kısmında arama çalışması yaptı ancak paraya ulaşamadı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (İHA)

