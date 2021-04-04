Samsun'da şaşırtan trafik! Manzarayı gören 'Bugün kısıtlama yok mu' sorusunu sordu

Nüfusa oranla vaka sayıları açıklandığından beri en çok vaka sayısına sahip il olan Samsun’da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar gününde “Kısıtlama yok mu” dedirten görüntüler ortaya çıktı. Kısıtlamadan muaf olanlara, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’ndan çıkan öğrenciler de eklenince Atakum ve Gençlik Parkı mevkiindeki polis kontrol noktalarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Binlerce otomobildeki şoför ve yolcular ise saatlerce trafiğin açılmasını beklediler. Saatlerce kuyrukta bekleyen şoförler, korna sesleriyle duruma tepki gösterdiler.

Saatlerce araç kuyruğunda bekleyen bazı sürücüler, şunları söyledi:

' 1 SAATTİR KUYRUKTAYIZ! BUNALDIK, KAN BEYNİMİZE ÇIKTI!

“Ben işime gideceğim. 40 dakika önce araç kuyruğuna girdim. 40 dakikada 100 metre ilerleyebildik. İşe gitmem lazım. Bu nasıl bir rezillik. Ben restoran işletiyorum. Restoranıma gitmem gerekiyor. Bu kadar kalabalığın neden yola çıktığını bilemem.”

“40 dakikadır kuyrukta bekliyorum. Arkada 1-1.5 saattir bekleyenler var. Yazıktır bu insanlara. ‘Neden trafikte bu kadar araba var?’ O da güzel bir soru. Demek ki insanların işi var?”