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  4. Samsun'da şiddetli patlama! Taşlar yola savruldu: Yaralılar var!

Samsun'da şiddetli patlama! Taşlar yola savruldu: Yaralılar var!

07.09.2024 20:04
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Samsun'daki bir taş ocağında meydana gelen patlama sonucu Samsun-Ordu karayoluna taşlar düştü. Yoldan geçen araçlara da isabet eden taşlar 4 kişinin yaralanmasına yol açtı. Patlamaya, kaya arasına yerleştirilen patlamamış dinamite iş makinesinin dokunmasının yol açtığı üzerinde duruluyor.

Olay, Samsun Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde dolum tesisi karşısında bulunan Özön Taş Ocağı’nda saat 17.15’te patlama meydana geldi. 112’ye yapılan patlama ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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KAYA KIRMA SIRASINDA PATLAMA

Edinilen bilgiye göre, iş makinesinin kaya kırma çalışması sırasında patlama yaşandı. Patlama sonucu kaya parçaları Samsun-Ordu karayoluna savruldu. Yoldan geçen araçların üzerine taş yağdı. Taşlar Özbekistan plakalı bir tır ile 34 YS 3119 plakalı otomobile isabet etti. Otomobilde bulunan 2'si yolcu olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı.

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GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Trafik, kontrollü olarak verildi. Yolda uzun araç konvoyu oluştu. Bir süre sonra durdurulan trafikte temizlik görevlileri yoldaki kaya parçalarını toplayarak trafiği güvenli bir şekilde açtı.

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Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, patlamanın sebebi olarak daha önce kayanın arasına yerleştirilen patlamamış dinamite iş makinesi kırıcısının isabet etme ihtimali üzerinde duruyor.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Taş ocağı
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