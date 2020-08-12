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Samsun’da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 17:45 | Son Güncelleme

Samsun’da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Samsun’da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Gebi Caddesi ile Bahadır Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Mermilerin havada uçuştuğu çatışmada Nadir Onat (41) vurularak ağır yaralandı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Ağır yaralanan Nadir Onat, 112 acil ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Onat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer gruptan olduğu öğrenilen 20 yaşındaki G.Ç. adlı genç de 112’i arayarak Kadıköy Mahallesi Kadıköy Parkı yakınında olduğunu ve silahla vurulduğunu söyleyerek ambulans istedi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki bacağından vurulduğu öğrenilen G.Ç., ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. G.Ç.’nin olay yerinden kaçarak Kadıköy Parkı’na gittiği, buradan 112’yi aradığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)


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