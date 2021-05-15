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Samsun’da silahlı çatışma sonrası büyük gerginlik! 1 polis ve 4 bekçi yaralandı

15.05.2021 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın ardından iki ayrı hastanenin önünde çıkan olaylarda 1’i polis 3’i bekçi 4 kişi yaralandı.

Samsun’da silahlı çatışma sonrası büyük gerginlik! 1 polis ve 4 bekçi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde silahlı çatışmada Muhammet Kıcır (28) ile karşı tarafından F.K.(40) ile kardeşi E.K.(28) yaralandı.

Muhammet Kıcır kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, bacaklarından yaralanan F.K. ve E.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alandı.

HASTANE ÖNÜNDE GERGİNLİK

Ölen Muhammet Kıcır’ın yakınları Gazi Devlet hastanesine taşkınlık yapınca hastaneye takviye polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada polis taşkınlık yapanlara müdahale edince 1’i polis 2 bekçi yaralandı. Bu sırada ölen gencin yakınları bu kez yaralıların bulunduğu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Hastane gönünde geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerini ikazlarına uymayan grup arasında arbede yaşandı. Burada da 1 bekçi ile 1 ölen gencin yakını arbede sırasında yaralandı.

Polis silahlı saldırıda yaralanan kardeşleri hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekerlekli sandalyede gizlice kaçırdı. Morgun yanından polis aracına bindirilen F.K. ve E.K. Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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