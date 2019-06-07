Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Derecik Mahallesi 1395. Sokak'ta büfe işleten H.A, henüz belirlenemeyen nedenle iş yerinin önünde İ.S, H.D. ve S.Ö. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmeye üzerine H.A. yanında bulunan tabancayla ateş ederek İ.S, H.D. ve S.Ö'yü bacaklarından yaraladı.

Yaralılardan H.D. ve S.Ö. ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, İ.S. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(AA)

