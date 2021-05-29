HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Samsun’da silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı

Samsun’da silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı

29.05.2021 03:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Samsun’da silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Fikret A. ve Gökhan S. sokak üzerinde karşı karşıya geldi. İkili arasında çıkan tartışmaya Fikret A.'nın ağabeyi Bülent A. (44) ve dayısı Alahiddin G.'de (52) dahil oldu.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan 4 kişi ateşlenen silahlar ve bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

41b116dbbed19afaed3bd2d46eb2c040

43f2ef000ae6d556f783da18e2141b54

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Kayalıklara tırmandılar, 2 gün boyunca mahsur kaldılar!Kayalıklara tırmandılar, 2 gün boyunca mahsur kaldılar!
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cenk Tosun imzayı attı

Cenk Tosun imzayı attı

'Ava Premium' yöneticileri kayıplara karıştı! Yatırımcılar ortada kaldı

'Ava Premium' yöneticileri kayıplara karıştı! Yatırımcılar ortada kaldı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi şaşkınlık yarattı

Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi şaşkınlık yarattı

MEB'den 'telafi eğitim' açıklaması

MEB'den 'telafi eğitim' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Oğlu itiraf etti: Babam kadının kollarını satırla koparmış!

Oğlu itiraf etti: Babam kadının kollarını satırla koparmış!

Sağlık çalışanı mektup bırakarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Sağlık çalışanı mektup bırakarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.