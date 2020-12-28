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  4. Samsun'da şizofreni hastasını yastıkla boğan kadın tutuklandı

Samsun'da şizofreni hastasını yastıkla boğan kadın tutuklandı

28.12.2020 15:25 | Son Güncelleme:
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Samsun'da şizofreni hastasını yastıkla boğan kadın tutuklandı

Samsun’da, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde şizofreni hastası Nadiye Yıldız'ı (46) yastıkla boğarak öldüren 'bipolar bozukluk' tedavisi gören Arife Kise (28) tutuklandı.

Olay, 20 Aralık günü İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’ndeki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin Kadın Psikiyatri Servisi’nde meydana geldi. Hastanede 2 aydır 'bipolar bozukluk' tedavisi gören Arife Kise, temizlik görevlisi E.G.’nin yanına gelerek, şizofreni tedavisi gören Nadiye Yıldız'ı yastıkla boğduğunu söyledi. E.G., durumu yetkililere bildirdi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastane görevlileri, Kise’yi başka odada gözlem altına aldı.

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İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Kise’yi ifadesinin alınması için Cinayet Bürosu’na götürdü. Kise’nin, polise verdiği ifadede, Nadiye Yıldız'ın kendisini öldüreceğinden korktuğu için boğduğunu öne sürdüğü belirtildi. Olayın ardından tekrar hastanede tedaviye alınan Kise, yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Kise, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

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