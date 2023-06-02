Samsun'da sokak ortasında dehşet! Taksici ile iki kardeşin kavgası cinayetle sonuçlandı

Olay, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü C.D. ile Emin K. ve kardeşi Y.K. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga sokak ortasında uzun süre devam etti. Olayda C.D.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan Emin K. (25) ve kardeşi Y.K. yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Özel hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Emin K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Y.K.'nın ise hafif yaralandığı öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan taksi şoförü C.D.'nin de sopayla darp sonucu yaralandığı ve Gazi Devlet Hastanesi’nde tedavisinin ardından sorgulanmak için Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emin K.'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sopalı ve bıçaklı kavga anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

