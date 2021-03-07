'Samsun'da sokak ortasında dövülen kadın' olayı sonrası Adalet Bakan Gül devreye girdi

Alınan bilgiye göre, şüpheli İ.Z 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için eski eşi E.M ile buluşmak istedi.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki meydanda buluşan İZ. ve E.M arasında bir süre sonra tartışma çıktı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Z eski eşini darp etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olayı yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan E.M tedavisinin ardından taburcu edildi.

YÜZÜNDE VE KAFASINDA EZİKLER OLUŞTU

Kadının yüzünde ve kafasında darp sonucu ezikler oluştuğu öğrenildi.

Şüpheli İ.Z ise Canik Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu tarafından gözaltına alındı.

Bu arada, kadının, çocuğunun gözü önünde darp edilmesi bir cep telefonu kamerasınca kayıt edildi.

3 YIL ÖNCE BOŞANMIŞLAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Çiftin 3 yıl önce boşandığı öğrenildi.

ADALET BAKANI GÜL'DEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de infial yaratan olay sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Gül açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Samsun’da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak."

Samsun’da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) March 6, 2021





