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Samsun'da sokak ortasında kan donduran cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 19:53 | Son Güncelleme

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybederken, saldırganların yerde yatan yaralı gence silah kabzası ve tüfek dipçiği vurup daha sonra da yine ateş etmeleri cep telefonu ile görüntülendi.

Samsun'da sokak ortasında kan donduran cinayet

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak'ta Canik Belediyesi yanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hüsame Ünveren (24) adlı genç sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Saldırganlar yaralı genci yerde yatarken kafasına silah kabzası ile defalarca vurup daha sonra da tüfek dipçiği ile vurmayı sürdürüp tabancayla da yine ateş etti. Kan donduran anlar cep telefonu ile görüntülendi.

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SALDIRGANLAR KAÇTI

Silahlı saldırganlar daha sonra kaçtı.

Silahlı saldırı sırasında Canik Belediyesi MHP Meclis Üyesi Cemil G. de kazara bacağından yaralandı.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet edip kafasına da darbe alarak ağır yaralanan Hüsame Ünveren 112 acil servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye, Cemil G. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Hüsame Ünveren yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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