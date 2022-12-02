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Samsun'da spor salonundan çıkarken polislerin dikkati sayesinde yakalandı

02.12.2022 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da bir kişi, spor salonundan çıkarken sergilediği şüpheli hareketler nedeniyle çevredeki polislerin dikkatini çekti. Yapılan GBT kontrolü sonucunda şahsın 27 suçtan arandığı ve 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Samsun'da spor salonundan çıkarken polislerin dikkati sayesinde yakalandı

Samsun İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri Hançerli Mahallesi Necatibey Caddesi'ndeki spor salonundan çıkan M.A.'ya (38) şüphe üzerine GBT yaptı.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

GBT sonucu 27 adet nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranması olduğu bu aranmaların 26'sından da 380 bin lira para cezası olduğu ortaya çıkan M.A.'nın ayrıca 1 dosyadan da hakkında kesinleşmiş 43 yıl 7 ay 19 gün hapis cezası olduğu tespit edildi.

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Gözaltına alınan M.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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cezaevi Samsun

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