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  4. Samsun'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü!

Samsun'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü!

03.01.2025 22:47
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Samsun'un Bafra ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışmada Özcan Kocatepe (20) göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Samsun'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü!

Olay, akşam saatlerinde Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Özcan Kocatepe ile E.D. (20) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile E.D., arkadaşı Özcan Kocatepe’yi göğsünden bıçaklayarak yaraladı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kocatepe, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan kısa süre sonra yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Samsun arkadaş
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