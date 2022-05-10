Samsun’da trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat K. idaresindeki otomobil ile Enver A. yönetimindeki minibüs çarpıştı. Kazada minibüs yol ortasına devrilirken, araç sürücüleri Murat K. ve Enver A. ile otomobilde bulunan Muhammet K. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Muhammet K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

