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Samsun’da trafik kazası: 3 yaralı

10.05.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Samsun’da trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat K. idaresindeki otomobil ile Enver A. yönetimindeki minibüs çarpıştı. Kazada minibüs yol ortasına devrilirken, araç sürücüleri Murat K. ve Enver A. ile otomobilde bulunan Muhammet K. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Muhammet K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dayı burası Türkiye Cumhuriyeti devleti bişi değişmez adalet yok silahını al bekle

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