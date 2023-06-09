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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 12 zanlıdan 10'u tutuklandı!

09.06.2023 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 12 zanlıdan 10'u tutuklandı!

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen 12 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik İlkadım ve Çarşamba ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon esnasında yapılan aramalarda, 1613 kapsül sentetik ecza, 27,02 gram sentetik kannabinoid maddesi, 10,94 gram metamfetamin maddesi, 4 adet sentetik ecza hap, 4,55 gram esrar maddesi, 2 adet esrarlı sigara, 12 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca, 18 adet 7,65 çapında dolu fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 2 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alının 12 zanlı emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından A.Ç. savcılık ifadesi sonrası, D.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.Y, S.E, O.B, A.A, T.Ş, T.Ö, R.K, F. K, C.S. ve Y.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun uyuşturucu

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