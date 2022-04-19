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Samsun'da vahşet! Uyuyan babasını baltayla öldürdü

19.04.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Zehra Başaran (46), gece vakti dehşet saçtı. Babası Hidayet Başaran'ı (66), uyuduğu sırada başına vurduğu baltayla öldüren Zehra Başaran, korkunç cinayet sonrası tutuklandı.

Samsun'da vahşet! Uyuyan babasını baltayla öldürdü

Kentte Ladik ilçesinde, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Zehra Başaran, babası Hidayet Başaran'ı uykusundayken baltayla öldürdü.

Olay, dün gece Ladik'e bağlı Akyar Mahallesi'nde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Zehra Başaran, uyuyan babası Hidayet Başaran'ın başına baltayla vurdu. Başaran, evdekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başaran, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Zehra Başaran ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Zehra Başaran, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

rkryk

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Anahtar Kelimeler:
cinayet
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