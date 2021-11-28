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Samsun'da yakalandı! 144 kilo: Kimi korkuyor, kimi fotoğraf çektiriyor

28.11.2021 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz’de balıkçılar tarafından yakalanan ve Elazığ’da bir balıkçıda sergilenen 144 kiloluk sezonun ilk dev orkinosunu görenler fotoğraf çekmek için sıraya girdi. Samsun’da balıkçılar tarafından yakalanan dev orkinos balığı, Elazığ'da bir balıkçıda sergilendi. 180 santimetre uzunluğunda ve 144 kilo ağırlığındaki dev orkinos yoldan geçen vatandaşların ilgi odağı oldu. Orkinosun kilosunun 70 liradan satışa çıkarılacağı belirtilirken vatandaşlar da balıkla sırayla fotoğraf çekti.

Samsun'da yakalandı! 144 kilo: Kimi korkuyor, kimi fotoğraf çektiriyor

Balığın bugüne kadar Elazığ’a gelen en büyük orkinos balıklardan biri olduğunu aktaran balıkçı Ramazan Erdoğan, "Bu orkinos balığı Samsun’da yakalandı 144 kilogram, 180 boyunda olan bu balık 10-11 yaşında bir balık. Şu ana kadar Elazığ’a gelen en büyük orkinos balıklarından biri. Genellikle yağmurlu havalarda çıkıyor. Yarın et halinde, kilo şeklinde satılacak. Kilosu yaklaşık 70 lira civarında olur. Tüm müşterilerimizi bekliyoruz zaten sipariş aldık, yarın muhtemelen bitecek" dedi.

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''KORKAN OLUYOR, FOTOĞRAF ÇEKEN VAR''

22 yaşındaki balıkçı Ümit Ayvalı da ilk kez böyle bir balık gördüğünü belirterek, "Yaklaşık 10 yıldır balık işiyle uğraşıyorum. Ülke ve şehir olarak bu tür balıkları çok nadir görüyoruz. Böyle balıkların gelmesi için toplum olarak da bilinçlenmemiz gerekiyor. Küresel ısınmaya karşı savaş açmamız lazım. Biz gördük bizden sonraki nesillerin bu balıkları görsün. Bu tür balıkları çok nadir gördüğü için vatandaşların ilgisi de çok oluyor. Vatandaşlardan korkan oluyor, fotoğraf çeken var ve yoğun ilgi var” diye konuştu.

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Vatandaşlardan Süheyla Türker ise "Elazığ’da kendi memleketimde böyle bir balıkla ilk defa karşılaştım, beni mutlu etti. Fotoğraf çektim. Buradaki arkadaşlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Elazığ
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