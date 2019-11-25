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Samsun'da yaralı şahıs kaza yerinden kaçarken yakalanıp hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 01:49 | Son Güncelleme

Samsun’da kazada yaralanan alkollü şahıs olay yerinden kaçarken güçlükle ikna edilip ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Çevre Yolu üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki çam ağacına ve demir bariyerlere çarpıp yola savruldu.

200 METRE UZAKLIKTA YAKALANDI

Hurdaya dönen araçtan inen ve kafasından kanlar akan M.A.(45) kaza yerinden kaçmaya başladı. Kendisini hastaneye götürmek isteyenlere alkollü olduğunu ve kaçması gerektiğini söyleyen M.A., kaza yerinden yaklaşık 200 metre uzaklıkta kaçarken 112 Acil Servis ekipleri tarafından yolu kesilerek ikna edip zorla hastaneye kaldırıldı.

CEZA KESİLİP EHLİYETİNE EL KONULDU

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan M.A.’nın alkollü olduğu tespit edildi. Trafik polisleri yaptıkları ölçümde alkollü olduğunu tespit ettikleri M.A.’ya alkollü araç kullanmak suçundan bin 2 lira para cezası keserken ehliyeti ile 6 ay süreyle iptal edildi. Yaralı şahıs aracı kendisinin kullanmadığını ismini hatırlamadığı bir kişinin kullandığını iddia etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun trafik kazası

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