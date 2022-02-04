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  4. Samsun'da yaralının dikkat çeken hassasiyeti! Ayakkabıları çamurlu diye ambulanstan indi

Samsun'da yaralının dikkat çeken hassasiyeti! Ayakkabıları çamurlu diye ambulanstan indi

04.02.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da kaza yapan bir sürücü ayakkabılarının çamurlu oluşu nedeniyle bindiği ambulanstan indi. Yol kenarında ayakkabılarını temizleyen kazazede tekrar ambulansa binerek hastaneye gitti. Bununla birlikte kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hazar Kartal idaresindeki otomobil ile Kaan Baki Muntaçoğlu'nun kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkarak yaklaşık 60 metre takla atan 06 plakalı otomobilin sürücüsü Hazar Kartal ile aynı araçta bulunan Hurşit Afa Aksoy yaralandı.

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AYAKKABISI ÇAMURLU DİYE AMBULANSTAN İNDİ

Kanlar içinde kalan otomobil sürücüsü Hazar Kartal hastaneye götürülmek için bindiği ambulanstan ayakkabısı çamurlu olması dolayısıyla aşağı indi. Ayakkabısını yerlere sürerek çamuru temizlemeye çalışan yaralı sürücü, daha sonra yeniden ambulansa bindirildi. Yaralılar ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun
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