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  4. Samsun’da Yunus polisleri kaza yaptı: 2’si polis 4 yaralı

Samsun’da Yunus polisleri kaza yaptı: 2’si polis 4 yaralı

12.06.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da motosikletli Yunus polisinin karıştığı kazada 2’i polis 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Samsun’da Yunus polisleri kaza yaptı: 2’si polis 4 yaralı

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi Tuncay Karataş Bulvarı üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

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POLİS, YAYAYA ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, polis memuru Ergün G.(29) idaresindeki Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekibi karşıya geçmek isteyen yaya Meliha U.(28) ile 3 yaşındaki kızı Ümmügülsüm U.’ya çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Ergün G. ile motosiklette bulunan polis memuru Ömer F. D. ile yaya Meliha U. ile kızı Ümmügülsüm U. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
polis Samsun
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