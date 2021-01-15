Samsun'da yürekleri ısıtan olay! Çöp diye aldıkları poşetten hediye çıktı

İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde ikamet eden 18 yaşındaki Ahmetcan ve 13 yaşındaki Mehmetcan Bozduman isimli 2 kardeş, her gün evlerinin önünden çöplerini alan temizlik personeli için bir sürpriz yapmak istediler. Bu sürpriz için soğuk yılbaşı gecesini seçen Bozduman kardeşler, yılbaşı gecesi çöplerine gelen ekibe her gün yaptıkları gibi balkondan poşet saldılar. Her zamanki gibi çöp aldıklarını sanan temizlik personeline balkondan seslenen Bozduman kardeşler, “Bugün poşette çöp yok, bunlar sizin için hazırladığımız hediyeler” dediler. Olay karşısında şaşıran ve mutlu olan temizlik personelleri, genç kardeşlerin bu davranışından dolayı duygulanarak, onlara teşekkür ettiler. İKİ KARDEŞE BELEDİYE BAŞKANI DEMİRTAŞ'TAN HEDİYE Olayı sosyal medya hesaplarından paylaşan İlkadım Belediyesi Çöp Taksi biriminde çalışan temizlik personellerin paylaşımını İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından fark edildi. Başkan Demirtaş, o gün görevli olan ekip ile birlikte Ahmetcan ve Mehmetcan kardeşlerin yanına giderek, gençlere yaptıkları duyarlı davranıştan dolayı satranç takımı ve hediyeler verdi.

Gençlerin çok büyük bir duyarlılık gösterdiğinin altını çizen Necattin Demirtaş, “Temizlik personellerimiz 7/24 ilçemizin çevresinin hijyenik olması için çalışıyorlar. Bunlara ek olarak Çöp Taksi uygulamamız da var. 2 genç kardeşimiz temizlik personellerimizden etkilenmişler. Onlara çöp yerine hediyeler bırakıp, duygusal bir mektup yazmışlar. Biz de onların bu hareketinden etkilendik. Çocuklarımıza bu davranışlarından dolayı teşekkür edip, hediye vermek istedik. Böyle güzel çocuklar yetiştirdikleri için ailelerine teşekkür ediyorum” dedi. "ÇÖP YERİNE HEDİYE BIRAKTIK" Temizlik görevlilerine çöp yerine hediye bırakan Ahmetcan Bozduman ve Mehmetcan Bozduman da, “Temizlik personelleri gece-gündüz demeden çalışıyorlar. Çok zorlu bir iş yapıyorlar. Soğukta da çalışmak zorundalar. Biz de kendimizce onlara hediye vermek istedik. Yılbaşı günüydü. O gün çöp yerine kendilerine hediye bıraktık. Çöpe atmasınlar diye kendilerini bilgilendirdik. Hediyeyi aldıktan sonra da bize teşekkür ederek, çok mutlu olduklarını söylediler. Onlara eldiven, bere ve atkı gibi çeşitli hediyeler verdik. Bunlarla birlikte kendilerine bir de mektup yazdık” diye konuştular.