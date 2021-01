Samsun'da yürekleri ısıtan olay! Çöp diye aldıkları poşetten hediye çıktı

İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde ikamet eden 18 yaşındaki Ahmetcan ve 13 yaşındaki Mehmetcan Bozduman isimli 2 kardeş, her gün evlerinin önünden çöplerini alan temizlik personeli için bir sürpriz yapmak istediler. Bu sürpriz için soğuk yılbaşı gecesini seçen Bozduman kardeşler, yılbaşı gecesi çöplerine gelen ekibe her gün yaptıkları gibi balkondan poşet saldılar. Her zamanki gibi çöp aldıklarını sanan temizlik personeline balkondan seslenen Bozduman kardeşler, “Bugün poşette çöp yok, bunlar sizin için hazırladığımız hediyeler” dediler. Olay karşısında şaşıran ve mutlu olan temizlik personelleri, genç kardeşlerin bu davranışından dolayı duygulanarak, onlara teşekkür ettiler.

İKİ KARDEŞE BELEDİYE BAŞKANI DEMİRTAŞ'TAN HEDİYE

Olayı sosyal medya hesaplarından paylaşan İlkadım Belediyesi Çöp Taksi biriminde çalışan temizlik personellerin paylaşımını İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından fark edildi. Başkan Demirtaş, o gün görevli olan ekip ile birlikte Ahmetcan ve Mehmetcan kardeşlerin yanına giderek, gençlere yaptıkları duyarlı davranıştan dolayı satranç takımı ve hediyeler verdi.