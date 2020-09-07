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Samsun'da zincirleme kaza: 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 11:24 | Son Güncelleme

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 3 otomobil ile minibüsün karıştığı zincirleme kazada, 12 kişi yaralandı.

Samsun'da zincirleme kaza: 12 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, önünde giden Sabri Güler'in kullandığı minibüse çarptı.

Otomobil, yola savrulurken, refüje çarpan minibüs ise takla atıp, karşı yöne geçerek, ters döndü. Bu sırada karşı yönden gelen 2 otomobil de birbiriyle çarpıştı.

Minibüste yolcu olarak bulunanlar, kaza sonrası panik yaşarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobiller ve minibüste bulunan 12 kişi yaralandı. Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahale sonrası ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların, genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)


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