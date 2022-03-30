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Samsun'daki 16 milyar TL'lik vurgunda Gezek kardeşleri yakalayan polislere ödül! 'Polisler rakamı anlamakta zorlandı'

30.03.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da polisin şüphe üzerine yaptığı aramada araçlarında ruhsatsız silah çıkan Recep ve Emre Gezek kardeşlerin, mobil bankacılık uygulamasının yazılımsal hatasından faydalanıp, 70'e yakın işlemle 16 milyar TL'yi hesaplarına geçirdiği ortaya çıkmış, Türkiye bu olayı konuşmuştu. Polis memurlarını Samsun Valisi Zülkif Dağlı ödüllendirerek, 'Bu gerçekten ülkemiz için büyük bir olaydı. Polis memurlarımız rakamı anlamakta zorlandı. Bana intikal ettirildiğinde biz de zorlandık' ifadelerini kullandı.

Samsun'daki 16 milyar TL'lik vurgunda Gezek kardeşleri yakalayan polislere ödül! 'Polisler rakamı anlamakta zorlandı'

Samsun’da tesadüf eseri mobil bankacılık uygulamasının açığını bulmaları sonucu 16 milyar TL’yi hesabına aktaran R.G. ve E.G. kardeşleri yakalayan Komiser Yakup Dülger, Komiser Yardımcısı Merter Ertaş, polis memurları Oktay Kulaksız, Eyüp Özerzurumlu, Abdullah Acerbaş, Abdurrahman Gökçe ve Ali Osman Çakıroğlu 'ayın polisi' seçilerek Samsun Valisi Zülkif Dağlı tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi. Ödül takdimi sonrası Vali Dağlı, kardeşlerin yakalanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

7 POLİSE ÖDÜL

Samsun Valisi Dağlı, “7 polis memuru ve amirimizi başarı belgesiyle ödüllendirdik. Polis teşkilatımızı gerçekten güzel çalışıyor. Başta bunu belirtmek isterim. Bunun geçtiğimiz günlerde bir örneğini gördük. Çok büyük bir rakam. Büyük bir dolandırıcılık vakasıydı. 16 milyar TL gibi muazzam bir rakam. Bunu buradaki arkadaşlarımız önce tespitini yapıyorlar. Ardından karakola götürmek suretiyle iş derinleşiyor. Ve bu kişilerin bir dolandırıcılık vakasının içerisinde olduğu anlaşılıyor" dedi.

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''RAKAMI ANLAMAKTA ZORLANDIK''

Konunun adliyeye intikal ettirildiğini hatırlatan Vali Dağlı, "Bu gerçekten ülkemiz için büyük bir olaydı. Bu manada arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Polis memurlarımız zaten rakamı anlamakta zorlandı. Bana intikal ettirildiğinde biz de zorlandık, 'Yanlış mı söyleniyor acaba' diye, ama rakam doğru ve muazzam bir rakam. Bu tamamen rutin kontrol. Polisimiz gerçekten çok duyarlı. Bu manada gözü açık. Onların bu ferasetiyle bu iş hallolmuş oldu” diye konuştu. Ayın polisi seçilen polis memurlarının fotoğrafları Emniyet Müdürlüğü binasının girişine asıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Samsun
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