Samsun'daki adliyede korkunç olay! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

Olay, Samsun Adliye Sarayında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise son sınıf öğrencisi E.A., adliyede staj yaparken çalıştığı adliye binasındaki depoya kendini kilitleyip girdiği bunalım sonucu her iki kolunu jiletle bileklerinden keserek intihara kalkıştı.

GÖREVLİLER FARK ETTİ

Görevliler tarafından olay fark edildi ve E.A.’nın kendini kilitlediği depodan çıkması sağlandı.

112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.A., tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

