HABER

Samsun'daki adliyede korkunç olay! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 11:22 | Son Güncelleme

Samsun’da lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki genç kız, adliyede staj yaparken jiletle bileklerini keserek intihar girişiminde Olay, Samsun Adliye Sarayında sabah saatlerinde meydana geldi.

Samsun'daki adliyede korkunç olay! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

Olay, Samsun Adliye Sarayında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise son sınıf öğrencisi E.A., adliyede staj yaparken çalıştığı adliye binasındaki depoya kendini kilitleyip girdiği bunalım sonucu her iki kolunu jiletle bileklerinden keserek intihara kalkıştı.

GÖREVLİLER FARK ETTİ

Görevliler tarafından olay fark edildi ve E.A.’nın kendini kilitlediği depodan çıkması sağlandı.

112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.A., tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lise öğrencisi genç kız adliyede jiletle bileklerini kesti

(İHA)

PARTNER7 yıllık eşini aldattı mı? El ele görüntülendi7 yıllık eşini aldattı mı? El ele görüntülendi
Kavurmanın altından esrar çıktıKavurmanın altından esrar çıktı
HDP önündeki eylemde 84'üncü günHDP önündeki eylemde 84'üncü gün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun genç kız bilek intihar

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnsanlık dışı olay! Kendisini ihbar eden genç kızı benzin döküp yaktı

İnsanlık dışı olay! Genç kızı benzin döküp yaktı

Sakarya'daki 453 kiloluk domuzu görenler gözlerine inanamadı

453 kiloluk domuzu görenler gözlerine inanamadı

MSB fotoğraflarıyla duyurdu: Resulayn'da yeni tüneller tespit edildi

MSB fotoğraflarıyla duyurdu: Resulayn'da yeni tüneller tespit edildi

İzmir'de ambalaj deposunda yangın

Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor

İstanbul Sarıyer'de şaşırtan görüntüler! Yaban domuzlarını elleriyle besliyorlar

İstanbul Sarıyer'de şaşırtan görüntü! Elleriyle besliyorlar

Toplu taşıma araçlarında takma diş, güveç, yumurta unuttular

Toplu taşımada unutulanlar şaşkınlık yarattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.