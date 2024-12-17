HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Samsun'daki bu köyde herkesin ismi aynı! Erkekler Yahya, kızlar Sati... Sebebi ise oldukça ilginç

Samsun'daki bu köyde herkesin ismi aynı! Erkekler Yahya, kızlar Sati... Sebebi ise oldukça ilginç

17.12.2024 08:40
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

İçerik devam ediyor
17.12.2024 08:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'daki Mısmılağaç köyünde dededen toruna, babadan oğula herkesin ismi aynı. Hatta durum kadınlarda da aynı. Bu köydeki erkekler, 'Yahya' kadınlar 'Satı' ismini alıyor. Onların bir birinden ayıran ise lakapları oluyor. Köydeki herkesin isminin aynı olmasının ilginç bir sebebi var.

Samsun'un iki kırsal mahallesinde ilginç isim geleneği dikkat çekiyor. Mahallelerdeki erkeklerin çoğunlukla "Yahya", kadınların ise "Sati" ismini taşıması, duyanları hayrete düşürüyor. Mahalle sakinleri, birbirlerini isimlerden ziyade lakaplarla ayırt ediyor.

Havza ilçesine bağlı Mısmılağaç ve Üniversite Mahallelerinde oturan insanların çoğunluğu aynı isimleri taşıyor. Bunun nedeni ise bölgeye özgü bir gelenek.

AW349921_01

Çocukları olmayan çiftler Mısmılağaç Mahallesi'nde bulunan 'Şehit Yahya Dede Türbesi'ne giderek dua ediyor. Akabinde doğan çocuklara erkek olursa Yahya, kız olursa Sati ismi veriliyor.

AW349921_04

Avrupa'dan bile çocuğu olmayan insanların dua etmeye geldiği mahallede insanlar Yahya ve Sati isimlerindeki kişileri lakapları ile ayırıyor. Mahalliler birbirlerine 'Yağcı', 'Keleş', 'Kara', 'Yumuşak' gibi lakaplarla sesleniyor.

"BURAYA AVRUPA'DAN ÇOCUĞU OLMAYAN İNSANLAR GELİYOR"

AW349921_06

Mısmılağaç Mahallesi Muhtarı Mehmet Altınok, “Mahallemizde mevcut olarak şu anda 94 tane Yahya isminde kişi var. Bunların isimlerinin koyulma sebebi, Yahya Baba Türbesi'dir. Çocuğu olmayanlar buraya gelip dua ediyor. Daha sonra aileler doğan çocuklarına Yahya ve Sati isimlerini veriyor. Buraya Avrupa'dan bile çocuğu olmayan insanlar geliyor ve dua ediyor” dedi.

"ÇOCUĞUMUZUN İSMİNİ ERKEK OLURSA YAHYA, KIZ OLURSA SATİ KOYUYORUZ"

AW349921_03

Üniversite Mahallesi Muhtarı Sultan Süleyman Aydın, “Mahallemizde evliya kabrimiz var. Şehit Yahya Dede Türbesi. Benim de 3 sene çocuğum olmadı. Oraya gidip dua ettik. Sonra çocuğumuz oldu. Ben de oğluma Yahya ismini koydum. Mahallemizde böyle bir gelenek var. Erkeklerimizin yüzde 90'ı Yahya, kızlarımızın ise Sati'dir" diye konuştu.

AW349921_05

Diğer vatandaşlar ise babasının, dedesinin, akrabaları dahil birçok kişinin ismi Yahya olduğunu, mahallede kişilerin lakaplarla ayrıldığını ifade ettiler.

İHA

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Samsun
En Çok Okunan Haberler
Yasaklandı! Hepsi sil baştan... Ürünler piyasadan çekilecek

Yasaklandı! Hepsi sil baştan... Ürünler piyasadan çekilecek

O anlar dünya gündemine oturmuştu! Gerçek ortaya çıktı

O anlar dünya gündemine oturmuştu! Gerçek ortaya çıktı

'Asgari ücret o oranın üzerinde seyredecek' Bu sözler Mehmet Şimşek'e ait: Vatandaşlarımız müsterih olsun

'Asgari ücret o oranın üzerinde seyredecek' Bu sözler Mehmet Şimşek'e ait: Vatandaşlarımız müsterih olsun

İstanbul'da kahreden görüntü! İki arkadaşın feci ölümü: 10 metreden zemine çakıldılar

İstanbul'da kahreden görüntü! İki arkadaşın feci ölümü: 10 metreden zemine çakıldılar

Bu köyde herkesin ismi aynı! Sebebi ise oldukça ilginç

Bu köyde herkesin ismi aynı! Sebebi ise oldukça ilginç

Davutoğlu'ndan çok konuşulacak 'AK Parti' itirafı

Davutoğlu'ndan çok konuşulacak 'AK Parti' itirafı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Her kuruşuna değer bir kış yatırımı! Columbia mont günün en iyi fırsatı

Her kuruşuna değer bir kış yatırımı! Columbia mont günün en iyi fırsatı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.