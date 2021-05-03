Samsun'daki çözülemeyen mahalle sorunu vatandaşları isyan ettirdi

İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Kulesırtı mevkisinde bulunan ve birbirlerine yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan üç hanenin üçünün de farklı mahalleye bağlı olması dikkat çekiyor. Yan yana bulunan Kumral, Koca Kaya ve Çorak Dere Mahallelerinin kesiştiği bir noktada bulunan 3 hane, üç ayrı mahalleye bağlı. Üç komşuyu mahalleler ayırıyor. Bu hanelerde kalan vatandaşların en büyük sıkıntısı ise mahalleye hizmet gelmesi konusunda sıkıntı yaşamaları. Üç haneli bölgenin yolunun yarısından fazlasının toprak olması nedeniyle vatandaşlar, özellikle kışın ulaşım zorluğu çektiklerini dile getirdiler.

"DIŞARIDAN GELENLER FARKLI BAKIYOR"

Çorak Dere Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan Enver Aktaş(40), "50 metre arayla 3 tane ev var. 3'ü de ayrı mahalleye bağlı. Bu durum bizim de tuhafımıza gidiyor. Dışarından gelenler de şaşırıyor. Kışın araçlar mahalleye çıkamıyor. Yol ve su sorunu var. 3 ayrı mahalle, 3 ayrı muhtar olduğu için kimin ne yaptığı, ne yapacağı belli değil. Bu dağın tepesinde 50 metreye başka bir muhtar düşüyor. Dışarıdan gelen insanlar nasıl bir olay diye tuhaf bakıyorlar. Bir türlü çözülemiyor" dedi.