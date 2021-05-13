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Samsun'daki imam, bayram namazı çıkışı hayatını kaybetti

13.05.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da bayram namazı sonrası silahla rastgele atılan kurşunların isabet ettiği imam hayatını kaybetti.

Samsun'daki imam, bayram namazı çıkışı hayatını kaybetti

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Taşlık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram namazı çıkışında vatandaşlar tarafından havaya rastgele silahlarla ateş açıldı.

VÜCUDUNA 3 KURŞUN İSABET ETTİ

Kurşunların isabet ettiği mahallenin 31 yaşındaki imam hatibi Fatih Akkuş’un vücuduna 3 kurşun isabet etti. Kurşunların hedefi olan Fatih Akkuş yere yığıldı.

31 YAŞINDAKİ İMAM HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşlar tarafından olayın 112’ye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, imam Fatih Akkuş’un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

31 yaşındaki imam Fatih Akkuş’un cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna, buradan da otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(İHA)

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Bayram namazı Samsun

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