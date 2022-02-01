HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun'daki korkunç kadın cinayetinde kahreden detay! 31 Aralık - 31 Ocak tarihleri için karar aldırmıştı, bittiği gün...

Samsun'daki korkunç kadın cinayetinde kahreden detay! 31 Aralık - 31 Ocak tarihleri için karar aldırmıştı, bittiği gün...

01.02.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da korkunç bir kadın cinayeti meydana geldi. 38 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın, 31 Aralık - 31 Ocak tarihleri için eşi hakkında aldırdığı uzaklaştırma kararının bittiği gün kocası tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürüldü. Kadının 14 Ocak'ta da boşanma davası açtığı öğrenildi. Öte yandan kahreden bir detay daha ortaya çıktı. Kadının kocası için uzaklaştırma kararının bittiği gün korona olduğu için tekrar uzaklaştırma kararı aldırmaya gidemediği anlaşıldı.

Samsun'daki korkunç kadın cinayetinde kahreden detay! 31 Aralık - 31 Ocak tarihleri için karar aldırmıştı, bittiği gün...

Kan donduran olay, Kavak ilçesinin Yaşar Doğu Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Gülbahar Kaya, kendisine şiddet uyguladığı için eşi Baki Kaya (40) hakkında 31 Aralık-31 Ocak tarihleri arasında uzaklaştırma kararı aldırıp 14 Ocak’ta da boşanma davası açtı. Gülbahar Kaya kocasının uzaklaştırma kararı dün bitince bugün korona olduğu için yeniden uzaklaştırma kararı aldırmaya gidemedi.

İzmir'de minibüs şoförü cinayetinde yeni gelişme! Katil akrabası çıktıİzmir'de minibüs şoförü cinayetinde yeni gelişme! Katil akrabası çıktı

10 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Kocasıyla aynı zamanda hala-dayı çocuğu olan Gülbahar Kaya’nın kayınvalidesi Zahide Kaya bugün genç kadının evine gitti. Annesinin peşinden eve giren Baki Kaya eşine bıçakla saldırarak 10 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan ve 112 ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Gülbahar Kaya yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baki Kaya ve annesi Zahide Kaya ise polis tarafından gözaltına alındı.

20220201_2_51990507_73227688

"ÇOK ÜZGÜNÜM VE KIRGINIM!"

Samsun Barosu avukatlarından İlhan Ayrancı olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Avukat Ayrancı yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirerek, "Çok üzgünüm ve kırgınım! Geliyorum diyen cinayete engel olun(a)madı. Sürekli tehdit eden eşine karşı boşanma davası açan müvekkilim G.K. uzaklaştırmasının bittiği gün eşi tarafından katledildi. Kovid nedeniyle karantinada olduğu için imzaya gidemediğinden katile tekrar uzaklaştırma verilmemiş ve o da bundan aldığı cesaretle zorla eve girip eşini bıçaklayarak katletmiştir. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı, somut tehdit varken daha etkin tedbir alınmalı. Artık yeter, kadın cinayetlerine son" ifadelerine yer verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

20220201_2_51990507_73227689

"ÇOCUKLARINI ÜST KATA ÇIKARMIŞ"

Kavak Devlet Hastanesi önünde bekleyen Gülbahar K'nin yakınları, "1 aylık uzaklaştırması bugün bitmiş. Evin kapısına dayanmış. Çocuklarını üst kata çıkarmış, daha sonra bıçaklamış." ifadesini kullandı. (AA/İHA)

5a76b8d6-3857-4ff4-be7f-b0f384babc1d

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rehine krizi! Sinir krizi geçiren şahıs annesine dehşeti yaşattıRehine krizi! Sinir krizi geçiren şahıs annesine dehşeti yaşattı
Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Duruşmada ortalık karıştıTürkiye bu vahşeti konuşmuştu! Duruşmada ortalık karıştı
3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'da gündeme gelen zihinsel engelli Fatma TikTok'ta programın kurgu olduğunu itiraf etmişti! Son videosu pes dedirtti

Esra Erol'da gündeme gelen zihinsel engelli Fatma TikTok'ta programın kurgu olduğunu itiraf etmişti! Son videosu pes dedirtti

Partiden paylaştı! "Bu nasıl bir ortam"

Partiden paylaştı! "Bu nasıl bir ortam"

Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı

Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı

Servis şoförü aracı tenha bir yere götürüp...

Servis şoförü aracı tenha bir yere götürüp...

Dünyaca ünlü yıldıza zina göndermesi!

Dünyaca ünlü yıldıza zina göndermesi!

Buzdolabınızda bekleyen peynir varsa...

Buzdolabınızda bekleyen peynir varsa...

İlginizi Çekebilir

Ejderha gibi görünmek istedi! “Cinsel organımı kestirerek...”

Ejderha gibi görünmek istedi! “Cinsel organımı kestirerek...”

Doğal halini savundu! “Portatif insan yastığı gibiyim”

Doğal halini savundu! “Portatif insan yastığı gibiyim”

Nişanlısı yakın arkadaşıyla aldattı! Öyle bir intikam aldı ki...

Nişanlısı yakın arkadaşıyla aldattı! Öyle bir intikam aldı ki...

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

O tarihlere işaret etti! “Her şeyi önceden görebiliyorum”

O tarihlere işaret etti! “Her şeyi önceden görebiliyorum”

Ayak boyuyla penis boyu arasında bağlantı var mı?

Ayak boyuyla penis boyu arasında bağlantı var mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.