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  4. Samsun'daki o mahallede 387 gün sonra ilk kez vaka görüldü

Samsun'daki o mahallede 387 gün sonra ilk kez vaka görüldü

08.04.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da vaka görülmeyen mahallede 387 gün sonra ilk kez koronavirüs pozitif kişi çıktı. Uzun zamandır mavi görünen mahalle kızardı.

Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde görülen ilk korona virüs vakasından Nisan ayının başına kadar hiç vakaya rastlanmayan Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesi'nde 3 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Türkiye korona lideri Samsun'da korona vaka sayıları tırmanmaya devam ederken, vaka olmayan bazı mahallerde de Kovid-19 görülmeye başlandı.

NİSAN AYINDA 3 KİŞİ POZİTİF ÇIKTI

Korona sürecinde Bafra ilçesinde bulunan 140 nüfuslu Şahinkaya Mahallesi bazı tedbirleri alsa da virüsle 387 gün sonra tanıştı. Özellikle dışarıdan fazla misafir kabul etmeyen, her gün camiden anons ile korona virüs uyarısı yaparak tedbir alan mahallede 1 Nisan'da 2 kişi, 2 Nisan'da da 1 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Samsun

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