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Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nı yeni yılda da sahneleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nı yeni yılda da sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin (SAMDOB) prömiyerini geçen yıl yaptığı "Hisseli Harikalar Kumpanyası", yeni yılda da sanatseverlerle buluşturulacak.

SAMDOB, Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen'in yazdığı, Hababam Sınıfı filmi müziğiyle gönüllerde taht kuran Melih Kibar'ın bestelediği, Çiğdem Talu'nun şarkı sözlerini yazdığı müzikali, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe'nin müzik düzenlemelerini yaparak senfonik orkestraya uyarladığı, rejisör Şahan Gürkan'ın opera bale sahnesine taşıdığı müzikalin koreografisini Şebnem Şenel üstleniyor.

SAMDOB orkestrasının solist sanatçıları, korosu, bale sanatçıları ve teknik ekibinin yer aldığı Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın koro şefliği Onur Altıparmak, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı Hakkı Kandır, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

İki bölümden oluşan "Hisseli Harikalar Kumpanyası", 30 Ocak Perşembe ve 31 Ocak Cuma günleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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Hisseli Harikalar Kumpanyası SAMDOB) Samsun

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