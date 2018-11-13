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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şoke eden ölüm! Hemşirenin yanında enjektör bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 11:34 | Son Güncelleme

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapmakta olan bir erkek hemşire hastanede koluna enjekte ettiği iğne nedeniyle hayatını kaybetti. Erkek hemşire Fatih Çetiner'in ölümü hastanede şok etkisi yarattı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şoke eden ölüm! Hemşirenin yanında enjektör bulundu

Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji 1 Yoğun Bakım Servisinin personel dinlenme odasında meydana geldi. Saat 05.30 sıralarında aynı serviste görevli diğer personeller yoğun bakım servisinin içinde bulunan dinlenme odasının kapısının kilitli olduğunu fark etti. Görevliler, uzun süre kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca teknisyenlerden yardım istedi. Hastanede görevli teknisyen yardımıyla kapı yerinden sökülerek içeri girildi. Aynı serviste görevli evli 2 çocuk babası erkek hemşire Fatih Çetiner (39), yüzüstü yere düşmüş halde ölü olarak bulundu. Olay polis ekiplerine bildirildi.

Fatih Çetiner'in yerde yanında enjektör ve kullanılmış ampul şeklinde uyku ilacı bulundu. Fatih Çetiner'in ölümü hastanede şok etkisi yaparken, iğneyi uyumak amacıyla koluna yaptığı değerlendiriliyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Uyumak amacı ile koldan enjekte edilen uyku ilacı ve içeriden kapıyı kilitleme gereksinimi. Ben şahsen görevli olduğum yerde her an çağırılabilirim diye uyumaya çekinirim. Uyuyorsam bile içeriden kapıyı kesinlikle kilitlemem. Ya bu enjekte edilen ilaç uyku ilacı değil, ya da bu olay intihar.
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