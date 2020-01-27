HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun Emniyet Müdürlüğünden yabancı uyruklunun darbedildiği iddiasına açıklama

Samsun Emniyet Müdürlüğünden yabancı uyruklunun darbedildiği iddiasına açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 19:11 | Son Güncelleme

Samsun Emniyet Müdürlüğünden yabancı uyruklunun darbedildiği iddiasına açıklama

Samsun Emniyet Müdürlüğü, bir ikametin kapısını kırarak içeri giren üç kişinin, biri Irak uyruklu iki kişiyi darbettiği şeklinde çıkan haberlerin içeriğinin doğru olmadığını açıkladı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, Samsun'da bazı yazılı ve görsel basın yayın organlarında, "Samsun'da üç kişinin kapısını kırarak içeri girdikleri evde bulunan biri yabancı uyruklu iki kişiyi sopa ile darbedip hastanelik ettiği" şeklinde haberlerin yayımlandığı kaydedildi.

Bahse konu olayla ilgili Gazi Polis Merkezi Amirliğince soruşturma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Olaya karışan Irak uyruklu M.M.D.A ve Türk vatandaşları E.A, S.D, A.Ç, O.D isimli şahısların aynı ikamet içerisinde birlikte alkol aldıkları sırada kendi aralarında çıkan tartışma nedeniyle kavga edip karşılıklı olarak birbirlerini darbettikleri, şahısların çeşitli yerlerinden yaralandığı şahısların beyanlarından ve doktor raporlarından anlaşılmış, ikametin içerisinde de kavga nedeniyle farklı yerlerde maddi zarar meydana geldiği tespit edilmiş olup haberin başlığı ile içeriğinin doğru olmadığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla resmi açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Hatay’da trafik kazası: 5 yaralıHatay’da trafik kazası: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darp Samsun Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Afganistan'da uçak düştü!

Afganistan'da uçak düştü!

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İmamoğlu'nu hedef aldı! 'Corona virüsünün...'

İmamoğlu'nu hedef aldı! 'Corona virüsünün...'

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Elazığ'da korkutan deprem (AFAD ve Kandilli son depremler)

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronovirüs paniği! 9'u Çinli, 12 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronovirüs paniği! 12 kişi koronavirüs hastaneye kaldırıldı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Drift yapan ambulans şoförü hakkında yeni gelişme!

Drift yapan ambulans şoförü hakkında yeni gelişme!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin uyarısı!

Son dakika! Elazığ'da 5 katlı bir bina kontrollü yıkılıyor

Elazığ'da 5 katlı bir bina yıkılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.