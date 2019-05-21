"Samsun fotoğrafı, farklı görüşlerin zenginliğimiz olduğunu gösterdi"

ALİ KEMAL AKAN - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Samsun'daki fotoğraf, Cumhurbaşkanımızın daha önce ifade etmiş olduğu, 'Türkiye İttifakı' kavramsallaştırması çerçevesinde farklı görüşlerin zenginliğimiz olduğunu gösterdi." dedi. Akbaşoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'da siyasi parti liderleriyle çektirdiği hatıra fotoğrafına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu. 19 Mayıs 1919 tarihinin önemli bir dönüm noktası olduğunu, millet ve devlet olarak bu tarihe ayrı bir önem verdiklerini belirten Akbaşoğlu, bu günün, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan da Cumhuriyet'e ve bugüne kadar önemli bir miladı, bir kilometre taşını, "devlet, ebed müddet" anlayışını ilkeleştirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bütün siyasi parti liderlerinin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'da bir araya geldiğini anımsatan Akbaşoğlu, Erdoğan'ın bugünün anısına törene katılan liderlerle de fotoğraf çektirdiğini dile getirdi.

Bu fotoğrafın bütün millet tarafından memnuniyete karşılandığını vurgulayan Akbaşoğlu, şöyle konuştu: "Samsun'daki fotoğraf, Cumhurbaşkanımızın daha önce ifade etmiş olduğu, 'Türkiye İttifakı' kavramsallaştırması çerçevesinde farklı görüşlerin zenginliğimiz olduğunu gösterdi. Bununla beraber milli birlik ve beraberlik konusunda, milli menfaatler ve ortak geleceğimiz hususunda bu tür buluşmalarla devlet-millet kaynaşması gerçekleşiyor. İleriye daha emin adımlarla, daha güvenle bakılması ve aynı hedeflere birlikte ulaşılması sözleşmesinin tekrarlanmasına ilişkin bu fotoğraf, bütün kamuoyu tarafından olumlu karşılandı. Darbe ve işgal girişimini nasıl 15 Temmuz'da bugünkü gençler defettilerse, tam 100 yıl önce, Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde, dedelerimiz o günkü işgal girişimini, emperyalistlerin ülkemizi parçalama, Ezan-ı Muhammedi'yi susturma, ay yıldızlı al bayrağımızı gönderden indirme girişimlerini en sert ve net bir şekilde reddetti. Nasıl ki o gün bu ruh ve mana 100 yıl önce ortaya konmuşsa, 100 yıl sonra da aynı ruh ve manaya sahip olduğumuzu dosta da düşmana da millet devlet kaynaşmasıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gösterme imkanı bulduk."

- "Zannediyorum Meral Hanım da o fotoğrafta yer almayı çok arzu etmiş" Akbaşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında, Samsun'daki törene ilişkin, "Katılmadığımız tören bir devlet töreni değil, iktidar partisi ve ortağının şovuydu." ifadelerine de tepki gösterdi. Samsun'da bir devlet töreni yapıldığının altını çizen Akbaşoğlu, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımızın bütün siyasi parti liderlerini davetiyle beraber bütün partilerin orada bulunması arzusu ortaya kondu. Ancak Meral Akşener Hanım bu çağrıya icabet etmedi. 19 Mayıs 1919'un 100. yılını hep beraber idrak ettiğimiz ve bütün toplum kesimlerini kucaklayan bir yaklaşımla 'Türkiye İttifakı' kavramsallaşması çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu perspektifi bu şekilde farklı noktalara çekmenin faydalı olmayacağı kanaatindeyim. Zannediyorum Meral Hanım da o fotoğrafta yer almayı çok arzu etmiş. Ancak gelememesini de bir mazerete bağlaması gerekiyor. Bu şekliyle bir yorumlamayla aslında orada Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye İttifakı' kavramsallaştırmasının devlet millet kaynaşması ve buluşması fotoğrafında yer alamamanın herhalde üzüntüsü içerisinde; böyle bir yoruma yöneldiği anlaşılıyor."