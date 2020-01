Samsun için ortak akıl

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu bir araya gelerek ‘ortak akıl’ vurgusu yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun TSO Yönetimi ile bir araya geldi. Ziyarette açıklamalarda bulunan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun’a kazandırılan farklı projelerde önderlik yaptıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız ve değerli milletvekilimiz, Ticaret ve Sanayi Odası erbapları ile beraber fikir alışverişinde her zaman bulunuyorlar. Bizim isteğimiz doğrultusunda Ankara’da işlerimizi sağ olsunlar her zaman çözüyorlar. Bunlardan bir tanesi de odamızın dile getirdiği Samsun’da bir organize sanayi alt yapısının olmamasıydı. Bunun oluşturulmasıyla alakalı çalışmalar ile bizlere, Ankara ve burada verdiği destek için her iki başkanıma teşekkür ediyorum. Sözümüzü aldık, iki bakanımızı getirdiler. Burada yer ile alakalı sözünü aldık. Odamızın büyük makro projelerinden bir tanesiydi. Bunlardan önce çok farklı projelerimiz var. Fuar ve Kongre Merkezi, Teknopark, Lojistik Köy. Bunlara hep Ticaret ve Sanayi Odası önderlik yaptı. Samsun’da odamızla beraber bir ortaklık ruhu oluşturduk. Bunu devam ettireceğiz. Odamıza yeni bir hizmet binası yapıyoruz" dedi.