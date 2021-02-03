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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nden ’Atatürk heykeli’ açıklaması

03.02.2021 23:16 | Son Güncelleme:
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nden ’Atatürk heykeli’ açıklaması

Samsun'da Atatürk heykelinin satıldığı iddiası tepkilere neden oldu. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, ’Atatürk heykeli’ iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Atatürk heykelinin tadilat işlemi için gönderildiği belirtilerek, "Tadilat işlemi bittiğinde Atatürk heykeli eski yerine konulacaktır. Basına yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Yapılan açıklamada, “Bazı yerel basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında ‘Atatürk heykelini kim sattı, Samsun’da bir kamu kurumu Atamızın heykelini satmış’ şeklinde haberler yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun bulunmuştur. Atakum ilçesi Atatepe Mahallesi Çobanlı mevkiinde bulunan Emniyet Müdürlüğümüze ait spor salonunda tadilat, tamirat ve çevre düzenlenmesi yapıldığı sırada, spor salonunun önünde bulunan Atatürk heykelinin bakalit gövdesinde çatlaklar meydana geldiği ve demir ayaklarının paslanarak kırılmış olduğu görüldüğünden ve yerinde tamiri mümkün olmadığından Tekkeköy sanayi sitesinde bulunan demirciye tamir ve tadilat için gönderilmiştir. Tadilat işlemi bittiğinde Atatürk heykeli eski yerine konulacaktır. Basına yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi. (İHA)

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