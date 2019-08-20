HABER

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.08.2019 23:11 | Son Güncelleme

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Havza ilçesinde küçükbaş hayvanlardan bir üreticiye veba mikrobun bulaştığı iddiasıyla ilgili, “Koyun vebası veya daha doğru olarak koyun-keçi vebası, zoonoz karakterli bir hastalık değildir.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Havza ilçesinde küçükbaş hayvanlardan bir üreticiye veba mikrobun bulaştığı iddiasıyla ilgili, “Koyun vebası veya daha doğru olarak koyun-keçi vebası, zoonoz karakterli bir hastalık değildir. Yani hastalık insanlara koyunlardan ve keçilerden kesinlikle bulaşmamaktadır” açıklamasını yaptı.
Samsun İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “20 Ağustos 2019 tarihinde yer alan Samsun’un Havza ilçesinde ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında küçükbaş hayvanların dağıtıldıktan sonra veba mikrobu bulunduğu belirlenen hayvanlara ilaç verilmesi sırasında üreticilere de mikrobun bulaştığı yönündeki haberlere istinaden Müdürlüğümüzce konuyla ilgili araştırma başlatılmıştır. İl Tarım Müdürlüğü ile yapılan görüşmede Havza İlçesi Çayırözü Mahallesi’nde ikamet eden C.K. isimli vatandaşın kendi koyunlarının hastalanmasından sonra kolunda yara çıkması üzerine aile hekimine başvurduğu öğrenilmiştir. Bu bilgi üzerine Sağlık Müdürlüğümüz tarafından Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü aranarak konu hakkında araştırma yapılması talep edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda Havza Çayırözü Mahallesi sakinlerinden C.K. isimli şahsın koyunlarının ölmesinden sonra 16 Ağustos 2019 tarihinde ÇAY ASM’ye başvurduğu, kişinin yapılan muayenesinde kolunda deri altı enfeksiyonu teşhis edildiği tetradox tablet ve furasin pomad reçete edildiği öğrenilmiştir. Bu başvurudan sonra vatandaşın ölen hayvanlarından koyun vebası şüphesiyle numune alınması nedeniyle kolundaki yarayı ölen hayvanlarından bulaşan bir hastalık olarak değerlendirdiği düşünülmektedir. Ancak, koyun vebası veya daha doğru olarak koyun-keçi vebası (Peste des Petits Ruminants, PPR) zoonoz karakterli bir hastalık değildir. Yani hastalık insanlara koyunlardan ve keçilerden kesinlikle bulaşmamaktadır” denildi.
Açıklamada ayrıca, İlçe Sağlık Müdürlüğünden bir ekibin Çayırözü Mahallesi’ne giderek vatandaş ile görüşerek konu hakkında bilgilendirme yapıldığı da belirtildi.

Köylüleri isyan ettiren görüntü! 'Yetkililerden tek isteğimiz var' deyip çağrı yaptılarKöylüleri isyan ettiren görüntü! 'Yetkililerden tek isteğimiz var' deyip çağrı yaptılar
Obezite Merkezi’nde 1 ton kilo verdilerObezite Merkezi’nde 1 ton kilo verdiler
“Tromboz, en sinsi kalp ve damar hastalığıdır”“Tromboz, en sinsi kalp ve damar hastalığıdır”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

İkinci el araba alacaklar dikkat! O kural değişiyor

İkinci el araba alacaklar dikkat! O kural değişiyor

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.