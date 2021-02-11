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Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

11.02.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Samsun’da, 14 Ocak’ta ilk Covid-19 aşısını olan İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, 25 gün sonra koronavirüse yakalandı. Uzmanlar, ilk ve ikinci aşıdan sonra da virüs varlığının tespit edilebileceğini, ancak immün sisteme göre hastalığın hafif seyrederek atlatılabileceğini açıkladı.

Samsun'da ilk Covid-19 aşıları, 14 Ocak tarihinde sağlık çalışanlarına yapıldı. Kentte ilk aşıyı da İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç oldu. Bazı belirtiler gösteren Oruç’un, 3 gün önce yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Oruç, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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"AŞIDAN SONRA VİRÜS VARLIĞI TESPİT EDİLEBİLİR AMA HASTALIK HAFİF GEÇER"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, yapılan araştırmalarda tek doz aşının yeterli antikor oluşturmadığı için ikinci doz aşı yapılması gerektiğinin belirlendiğini söyledi. Prof. Dr. Aydın, "Aşı uygulamaları arası 4 haftaya çıkarıldı. Aşının koruma yüzdesinin de yüzde 71 olduğu açıklanmıştı. O nedenle ilk aşıdan sonra da ikinci aşıdan sonra da bazı kişilerde virüs varlığı tespit edilebiliyor. Ancak bu kişiler hastalığı hafif geçirebiliyorlar. Ciddi sorunlar yaşamayacaklardır. Bazıları hiç semptom dahi olmadan geçirebilirler. İmmün sisteme bağlı olarak farklı semptomlar olabilir" dedi.
Mutant virüse de dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, “Mümkünse varyantların arttığı bu koşullarda toplantıların, insanların, toplulukların bir araya gelmesinin önlenmesi gerekiyor. Mesafeyi 1,5 metreden 2 metreye çıkarmak gerekiyor. Aynı ortamda bulunma süresini önceden 15 dakika diyorduk, mutant virüsler nedeniyle artık 10 dakikaya düşürmek gerekiyor. Tek maske kullanımını çift maskeye çıkarmak gerek. Ortalama 1,5 kat bulaşma hızını artırdığını söyleyebiliriz. Bulaşma hızı 1,5 kat arttı diye mesafeyi de 1,5 kat açma kriterine ihtiyaç yok. Sadece süreyi azaltın ve daha uzak durun. Havaya çıkan partiküllerin size ulaşması daha kolay, az miktarda bulaşmasıyla hastalık oluşturması için yeterli oluyor” dedi. (DHA)

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