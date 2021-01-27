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Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç'tan "aşı rehavete neden olmasın" uyarısı

27.01.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç'tan "aşı rehavete neden olmasın" uyarısı

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulamasının başlamasının vatandaşları rehavete sürüklememesi gerektiğini söyledi.

​​​​​​​Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının belirlediği plana göre ilk etapta risk grubundaki sağlık çalışanları ile 85 yaş üstü vatandaşların Kovid-19 aşılarının Samsun'da tamamlandığını, önceki gün itibarıyla 80 yaş üstü vatandaşların aşılamasının başladığını belirtti.

Bakanlığın belirlediği yol haritasına göre bundan sonra da toplumun bağışıklık kazanması adına sağlık ekipleriyle mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Oruç, "Aşı, bu mücadeledeki en önemli silahımız ancak bu silahı etkin şekilde kullanmamızın yolunun kurallara güçlü şekilde uymaya devam etmemizden geçtiğini unutmamalıyız." ifadesini kullandı.

Kovid-19 aşı uygulamasının başlamasının ardından, "Aşı geldi, salgın bitti" düşüncesine kapılanlar olduğunu üzülerek gördüğünü vurgulayan Oruç, şöyle devam etti:

"Filyasyon ekiplerimizden gelen verileri değerlendirdiğimizde, vakaların azalmasıyla ortaya çıkan rehavetle yeniden cenaze, taziye ve akraba ziyaretleri kaynaklı vakaların ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Bu durum şimdilik birkaç aile ya da küçük mahalle kaynaklı olsa da virüse ilimizde yeniden atak yapmak için açık kapılar bırakıyor. Bu tip açık kapılar tespit ettiğimizde ekiplerimiz hemen yaygın test uygulamasına geçerek o bölgedeki herkesi, belirti göstersin göstermesin test sürecine dahil edip izole ediyorlar. Son rakamlar Samsun adına bir sorun teşkil etmese de 'Nasılsa salgın geçti, vakalar düştü' demenin, kurallara uymamanın nelere sebep olduğunu yakinen bilen sağlık çalışanları olarak bu durum bizi endişelendiriyor."

Oruç, Samsunluları sadece bir sağlık müdürü olarak değil, bir sağlık çalışanı olarak da uyarmak istediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Aşı sürecinin başlaması bizi rahatlatmamalı, gevşetmemeli. Aksine toplumun büyük kısmı aşılanmadan, toplumsal bağışıklık oluşmadan önlemlere her zamanki gibi güçlü şekilde uyum göstermeliyiz. 'Aşı geldi, kurtulduk' dememize en azından belli bir zaman daha olduğunu bilerek hareket edelim. Devletimizin tüm imkanlarıyla Kovid-19'a karşı gösterdiği mücadeleyi boşa çıkarmayalım. Sağlık Bakanlığımız tarafından, 'Artık bitti' denilene kadar önlemlere azami dikkat gösterip kurallara uyalım. Yakınlarımızı kaybettiğimiz acı günlere geri dönmeyelim."

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