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Samsun, Kayseri, Sakarya iftar kaçta? 2022 Ramazan ayı Samsun, Kayseri, Sakarya iftar kaçta açılıyor?

02.04.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Samsun, Kayseri, Sakarya iftar saat kaçta? Samsun, Kayseri, Sakarya iftar kaçta açılıyor? 81 ilde iftar vakitleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2022 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Samsun, Kayseri, Sakarya iftar kaçta sorusunun cevabı da bu illerde yaşayan vatandaşların merak ettiği konulardan oldu. İşte, 2022 Ramazan ayında il il iftar saatleri!

Samsun, Kayseri, Sakarya iftar kaçta? 2022 Ramazan ayı Samsun, Kayseri, Sakarya iftar kaçta açılıyor?

Samsun, Kayseri Sakarya iftar kaçta? 2022 Ramazan ayında Samsun, Kayseri, Sakarya iftar kaçta açılıyor? 2022 Ramazan ayının başlaması ve ilk iftarların açılmasıyla birlikte bu ilde yaşayan vatandaşlar da iftar saatleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki; Samsun, Kayseri, Sakarya iftar saat kaçta?

İL İL İFTAR SAATLERİ!

Aşağıdaki bağlantıdan tüm illerin iftar saati bilgilerine ulaşabilirsiniz:

ramaza

EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

''Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur''.

İFTAR DUASI OKUNUŞU NASIL?

İftar duası;"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Anlamı;

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"


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Anahtar Kelimeler:
Ramazan iftar
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