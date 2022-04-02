Samsun, Kayseri, Sakarya iftar kaçta? 2022 Ramazan ayı Samsun, Kayseri, Sakarya iftar kaçta açılıyor?

Samsun, Kayseri Sakarya iftar kaçta? 2022 Ramazan ayında Samsun, Kayseri, Sakarya iftar kaçta açılıyor? 2022 Ramazan ayının başlaması ve ilk iftarların açılmasıyla birlikte bu ilde yaşayan vatandaşlar da iftar saatleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki; Samsun, Kayseri, Sakarya iftar saat kaçta?
Aşağıdaki bağlantıdan tüm illerin iftar saati bilgilerine ulaşabilirsiniz:
''Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur''.
İftar duası;"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
Anlamı;
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
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