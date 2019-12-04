Samsun Kültür ve Turizm Müdürü İpekdal AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen İpekdal, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf Rüzgarı" fotoğrafına oy veren İpekdal, yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" fotoğraflarına oy verdi.

İpekdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haber kategorisinde bulunan "Tasavvuf Rüzgarı" fotoğrafını seçerken, "Eğer Bektaşilik olmasa Türk Halk Müziğimiz, Mevlevilik olmasa da Türk Sanat Müziğimiz eksik kalırdı. Böyle bir Mevlevihanenin Gelibolu'da bulunuyor olması eminim ki Çanakkale Savaşları'nın zaferle neticelenmesinde çok önemli bir manevi motivasyon unsuru olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

- "AA dünya mazlumlarının sesini duyuruyor"

Her bir fotoğrafı seçerken zorlandığını ve aslında tüm fotoğrafların birinciliği hak ettiğini dile getiren İpekdal, şunları kaydetti: