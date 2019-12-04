HABER

Samsun Kültür ve Turizm Müdürü İpekdal AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 13:02 | Son Güncelleme

Samsun Kültür ve Turizm Müdürü İpekdal AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen İpekdal, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf Rüzgarı" fotoğrafına oy veren İpekdal, yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" fotoğraflarına oy verdi.

İpekdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haber kategorisinde bulunan "Tasavvuf Rüzgarı" fotoğrafını seçerken, "Eğer Bektaşilik olmasa Türk Halk Müziğimiz, Mevlevilik olmasa da Türk Sanat Müziğimiz eksik kalırdı. Böyle bir Mevlevihanenin Gelibolu'da bulunuyor olması eminim ki Çanakkale Savaşları'nın zaferle neticelenmesinde çok önemli bir manevi motivasyon unsuru olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

- "AA dünya mazlumlarının sesini duyuruyor"

Her bir fotoğrafı seçerken zorlandığını ve aslında tüm fotoğrafların birinciliği hak ettiğini dile getiren İpekdal, şunları kaydetti:

"Haber alma hakkı, insanlarımızın en doğal haklarından bir tanesi. Fakat alınan haberlerin güvenilirliği konusu, son yılların belki de en tartışmalı hususlarından biri. Özellikle konvansiyonel medyanın etkisini azaltıp dijital medyanın daha fazla gündem oluşturduğu zamanlarda, güvenilir haber kaynaklarının bulunması çok daha büyük bir önem arz ediyor. Bu anlamda Anadolu Ajansımız hem Türkiye'de hem de bütün dünyada güvenilir haber kaynağı olmak anlamında, Türkiye'nin belki de dünyanın en önemli markalarından bir tanesi. Dolayısıyla Anadolu Ajansımızla bu yönüyle övünüyoruz. Dünya mazlumlarının sesini duyurmak anlamında da çok önemli bir vazifeyi görev edindiğini hep birlikte yaşayarak hissediyoruz. Anadolu Ajansımızın bundan sonra da dünyanın en ücra köşelerindeki hem iyi haberleri hem de mazlumlara yapılan zulümleri dünyaya duyurma konusunda daha büyük görevler, daha büyük işlevler yürüteceğine inanıyoruz ve tüm çalışanlarına başarılar diliyoruz."

PARTNER O yarışma hayatlarını değiştirdi! O yarışma hayatlarını değiştirdi!
MHP'li Osmanağaoğlu'ndan Başkan Soyer'e 'su' eleştirisiMHP'li Osmanağaoğlu'ndan Başkan Soyer'e 'su' eleştirisi
Kürşat Yılmaz hakkında kararKürşat Yılmaz hakkında karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yılın Fotoğrafları Adnan İpekdal Huzur Yaylası Millilerden Asker Selamı Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Tasavvuf Rüzgarı

En Çok Okunan Haberler

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarallar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme

Sarallar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme

Kürşat Yılmaz hakkındaki davada karar (Kürşat Yılmaz kimdir?)

Kürşat Yılmaz hakkında karar

Öğretim görevlisi koca dehşet saçtı

Öğretim görevlisi koca dehşet saçtı

İSKİ'nin su zammı teklifine tepki: Seçimden önce indirim, seçimden sonra bindirim

İSKİ'nin su zammı teklifine tepki

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 2 ölü, çok sayıda yaralı

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı! Ölüler ve yaralılar var

Konya'da dehşete düşüren olay! Genç kızı arabayla kaçırıp yol kenarına attılar

Dehşete düşüren olay! Arabayla kaçırıp yol kenarına attılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.