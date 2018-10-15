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"Samsun Maarif Hareketi" projesi tescillendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 16:27 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen: "İl genelinde aktif, ölçülebilir, geri bildirim çalışmaları olan bir eğitim hareketi, Samsun Maarif Hareketi projesi patent alarak bir marka haline geldi"

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Samsun Maarif Hareketi" projesi, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillendi.

Samsun'daki eğitim kurumlarında akademik başarı, değerler eğitimi, kitap okuma çalışmaları, rehberlik hizmetleri, projeler ve sportif, kültür sanat alanları başta olmak üzere eğitim hizmetlerinin niteliğini artırarak, öğrencilerin akademik ve sosyal başarı seviyelerini yükseltmek amacıyla 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı'nda başlatılan "Samsun Maarif Hareketi" projesinin tescillendiği belirtildi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yaptığı yazılı açıklamada, eğitim adına yapılan çalışmaları bir çatı altında toplamak için söz konusu projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı.

Esen, sadece bir alanda yapılan eğitim faaliyetlerinin çocukların bilgili ancak sosyal olmayan, kendilerini ifade edemeyen, spor ve sanatla ilgilenmeyen bireyler olmalarına neden olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu nedenle sadece akademik değil, akademik başarıyla beraber sosyal, kültürel, değerler eğitimi, spor gibi alanlarda da eğitim faaliyetlerinin il genelinde geliştirilmesi ve her kurumun ortak çalışma yaparak topyekun bir eğitim hareketinin doğru olacağı kanısına vardık. İl genelinde aktif, ölçülebilir, geri bildirim çalışmaları olan bir eğitim hareketi, Samsun Maarif Hareketi projesi patent alarak bir marka haline geldi. Son 2 yıldır Samsun'da başarıyla uygulanan Samsun Maarif Hareketi, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nda da resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında uygulanmaya devam edecek."

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