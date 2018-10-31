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Samsun merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 12:41 | Son Güncelleme

SAMSUN merkezli 10 ilde  FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen 'ankesörlü telefon' operasyonunda 12'si muvazzaf asker olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen 'ankesörlü telefon' operasyonunda 12'si muvazzaf asker olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında, örgüt imamları ile ankesörlü telefon aracılığıyla iletişim kurduklarını belirlediği şüphelileri takibe aldı. Samsun merkezli Tekirdağ, Tunceli, Van, İzmir, Ordu, Ankara, Çanakkale, Kırklareli ve Kastamonu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12'si muvazzaf, 1'i daha önce meslekten ihraç edilen asker, 4'ü kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi olmak üzere toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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