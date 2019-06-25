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Samsun merkezli 4 ilde 'change' operasyonu: 17 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 14:14 | Son Güncelleme

SAMSUN merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 'change' (motor ve şase numarasını değiştirmek) yaparak piyasaya araç ve parça sattığı öne sürülen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun merkezli 4 ilde 'change' operasyonu: 17 gözaltı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 'change' (motor ve şase numarasını değiştirmek) yaparak piyasaya araç ve parça sattığı öne sürülen 17 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki çalışmalar sonunda, 'change' yaparak piyasaya araç ve parça sattığı öne sürülen çetenin izine ulaştı. Kiraladıkları otomobillere 'çalıntı' süsü vererek seri numarasını değiştirip başkasına satışını yapan 17 kişilik çete üyesinin eşgal ve kimlik tespitlerini yapan ekipler harekete geçti. Bu sabah Samsun merkezli İstanbul, Tekirdağ, Ordu ve Aydın illerinde çok sayıda adrese ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekiper O.K., H.K., V.D., Ö.E.B., A.K., M.T., E.Y., F.E., A.B., A.B., İ.A., M.Y., A.F., V.A., E.Ç., F.D. ve V.G.'yi gözaltına aldı. Operasyonda, 4 kamyon ve otomobilin change yapıldığını belirleyen ekipler, aynı soruşturma kapsamında 16 hacizli ve yakalamalı aracı da ele geçirerek yediemin otoparkına teslim etti.
'Oto hırsızlığı', 'nitelikli dolandırıcılık', 'sahtecilik', 'suç eşyasının satın alınması', 'güveni kötüye kullanma', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarına ilişkin örgüt kurmak, yönetmek' suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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Samsun merkezli 4 ilde 'change' operasyonu: 17 gözaltıSamsun merkezli 4 ilde 'change' operasyonu: 17 gözaltıSamsun merkezli 4 ilde 'change' operasyonu: 17 gözaltıSamsun merkezli 4 ilde 'change' operasyonu: 17 gözaltı

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